Snow Man目黒蓮（29）が29日、都内で主演映画「SAKAMOTODAYS」（監督福田雄一）の初日舞台あいさつに出席した。作品にちなみ、自身のルールは「自分が本気で思ったらその瞬間に言葉にして伝えるようにしている。自分がそこで言わない判断をしたらネチネチ考えない言わない判断をしたら自分の責任」と語った。「好きな人に好きと伝える。ありがとうと思ったらありがとうと伝えるようにしている」と話した。そのエピソードを聞