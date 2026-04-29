「ヤクルト−阪神」（２９日、神宮球場）両軍のスタメンが発表された。２８日の同戦で自打球を受け、途中交代していた阪神・中野は今季初のベンチスタート。同じく八回に左足つま先に自打球を受けて途中交代していた森下は「３番・右翼」で先発出場する。熊谷が「８番・二塁」で今季初スタメン、ドラフト３位・岡城がプロ初スタメンに名を連ねた。先発は中１６日の登板となる高橋。今季は３戦２勝、防御率０・３８と抜群の安