国際サッカー評議会(IFAB)は28日、差別的かつ不適切な行為に対処するため、2つの規則改正案を全会一致で承認したと発表した。カナダ・バンクーバーで開催された特別会合で決定され、国際サッカー連盟(FIFA)の提案に基づくものとなる。1つ目は、相手選手との対立状況で口を覆う行為への対応強化。IFABは「大会主催者の裁量により、相手選手との対立状況において口を覆う選手はレッドカードの対象となる場合がある」としており、