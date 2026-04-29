4月29日（現地時間28日、日付は以下同）。ロサンゼルス・レイカーズのオースティン・リーブスが、レイカーズの練習場で現状を語った。 今月3日のオクラホマシティ・サンダー戦で、腹斜筋を負傷したリーブスは、レギュラーシーズン最後の5試合に加え、「NBAプレーオフ2026」ファーストラウンド最初の4戦を欠場。 ただ、リーブスはこの1～2