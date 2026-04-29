[4.29 J2・J3百年構想リーグ WEST-B第13節](ハトスタ)※14:00開始<出場メンバー>[レイラック滋賀FC]先発GK 21 櫛引政敏DF 4 井出敬大DF 44 藤谷壮DF 55 小野寺健也MF 7 久保田和音MF 13 小泉隆斗MF 17 木下礼生MF 24 ロメロ・フランクMF 32 海口彦太MF 77 北條真汰FW 11 三宅海斗控えGK 1 伊東倖希DF 3 宮城雅史MF 8 中村健人MF 16 鈴木翔太MF 26 角田駿MF 47 渡邉綾平FW 10 人見拓哉FW 15 菊島卓FW 29 日野友貴監督和田治雄