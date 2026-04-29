2025年4月期のフジテレビ木曜劇場枠で放送され、放送終了後もなお熱狂が続いた『波うららかに、めおと日和』（以下、『めおと日和』）。交際ゼロ日婚から始まる、なつ美（芳根京子）と瀧昌（本田響矢）による新婚夫婦の関係を、昭和という時代設定の中で描いた本作は、従来の恋愛ドラマとは一線を画す“純愛ラブコメ”として幅広い層に支持された。社会現象的な盛り上がりを見せた本作が、2026年秋に続編として帰ってくる。 参