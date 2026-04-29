[4.29 J2・J3百年構想リーグ WEST-A第13節](レクザム)※14:00開始主審:酒井達矢<出場メンバー>[カマタマーレ讃岐]先発GK 1 今村勇介DF 29 田尾佳祐DF 40 高嶋修也DF 44 林田魁斗MF 6 宮崎慎MF 11 佐野竜眞MF 15 岩本和希MF 35 左合修土MF 66 禹相皓FW 13 前川大河FW 77 村上悠緋控えGK 23 高橋クリスDF 4 辻岡招真DF 30 岡英輝MF 8 森勇人MF 14 石倉潤征MF 17 牧山晃政MF 60 森川裕基FW 86 淺田彗潤FW 90 後藤優介監督大嶽直