[4.29 J2・J3百年構想リーグ WEST-A第13節](花園)※14:00開始主審:矢野浩平<出場メンバー>[FC大阪]先発GK 1 菅原大道DF 4 山下諒時DF 11 堤奏一郎DF 13 美馬和也DF 40 川上竜MF 14 住田将MF 18 夏川大和MF 28 東家聡樹MF 37 家坂葉光FW 7 木匠貴大FW 29 菅原龍之助控えGK 31 関沼海亜DF 2 坂本翔DF 66 金潤識MF 26 土肥航大MF 36 森村俊太MF 41 野瀬龍世FW 9 島田拓海FW 27 和田育FW 88 松本孝平監督藪田光教[徳島ヴォルティ