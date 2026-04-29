[4.29 J2・J3百年構想リーグ WEST-B第13節](白波スタ)※14:00開始主審:田中玲匡<出場メンバー>[鹿児島ユナイテッドFC]先発GK 21 川上康平DF 3 杉井颯DF 5 山田裕翔DF 7 千布一輝DF 35 江川慶城MF 2 嵯峨理久MF 8 藤村慶太MF 20 圓道将良MF 32 K. UmekiFW 18 河村慶人FW 55 中山桂吾控えGK 1 藤嶋栄介DF 4 広瀬健太DF 23 小島凛士郎DF 44 青木義孝MF 14 吉尾虹樹FW 9 有田稜FW 10 武星弥FW 11 福田望久斗FW 36 米澤令衣監督村