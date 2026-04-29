[4.29 J2・J3百年構想リーグ EAST-A第13節](正田スタ)※14:00開始主審:岡宏道<出場メンバー>[ザスパ群馬]先発GK 13 近藤壱成DF 3 大畑隆也DF 14 菊地健太DF 43 野瀬翔也MF 2 田頭亮太MF 7 西村恭史MF 17 百田真登MF 20 下川太陽MF 27 藤村怜MF 38 小西宏登FW 99 中島大嘉控えGK 88 キム・ジェヒDF 25 中野力瑠MF 4 玉城大志MF 6 米原秀亮MF 36 安達秀都MF 37 瀬畠義成FW 18 田中翔太FW 29 松本皐誠FW 69 出間思努監督沖田優[