[4.29 J1百年構想リーグ EAST第13節](味スタ)※13:00開始主審:大橋侑祐<出場メンバー>[東京ヴェルディ]先発GK 21 長沢祐弥DF 4 林尚輝DF 5 井上竜太DF 15 鈴木海音MF 7 松橋優安MF 10 森田晃樹MF 16 平川怜MF 23 深澤大輝MF 25 熊取谷一星MF 55 吉田泰授FW 9 染野唯月控えGK 31 馬渡洋樹DF 6 宮原和也DF 22 内田陽介MF 8 齋藤功佑MF 17 稲見哲行MF 24 仲山獅恩MF 40 新井悠太FW 27 白井亮丞FW 45 寺沼星文監督城福浩[鹿島ア