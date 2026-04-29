[4.29 J2・J3百年構想リーグ EAST-A第13節](ソユスタ)※14:00開始主審:俵元希<出場メンバー>[ブラウブリッツ秋田]先発GK 1 山田元気DF 3 飯泉涼矢DF 5 長井一真DF 17 野々村鷹人DF 22 高橋秀典MF 6 諸岡裕人MF 10 佐藤大樹MF 16 吉岡雅和MF 66 土井紅貴FW 18 半田航也FW 34 鈴木翔大控えGK 23 矢田貝壮貴DF 32 長谷川巧DF 71 畑橋拓輝MF 7 水谷拓磨MF 14 大石竜平MF 77 中野嘉大FW 8 梅田魁人FW 11 佐川洸介FW 52 西村真祈監