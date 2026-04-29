[4.29 J2・J3百年構想リーグ EAST-B第13節](プレド)※14:00開始主審:木村博之<出場メンバー>[北海道コンサドーレ札幌]先発GK 24 田川知樹DF 2 高尾瑠DF 3 パク・ミンギュDF 15 家泉怜依DF 47 西野奨太MF 11 青木亮太MF 18 木戸柊摩MF 19 ティラパットMF 27 荒野拓馬MF 31 堀米悠斗FW 20 アマドゥ・バカヨコ控えGK 1 菅野孝憲DF 39 川原颯斗DF 50 浦上仁騎DF 55 R. UmetsuMF 14 田中克幸MF 16 長谷川竜也FW 22 キングロード・