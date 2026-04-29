[4.29 J2・J3百年構想リーグ EAST-B第13節](ハワスタ)※13:00開始主審:野堀桂佑<出場メンバー>[いわきFC]先発GK 23 佐々木雅士DF 4 堂鼻起暉DF 5 〓田大誠DF 35 深港壮一郎MF 7 中島舜MF 10 西谷亮MF 13 村上陽斗MF 16 荒木仁翔MF 40 永木亮太FW 28 久永瑠音FW 29 田中幹大控えGK 39 ジュ・ヒョンジンDF 3 遠藤凌DF 15 中野陽斗MF 2 今野息吹MF 14 山口大輝MF 22 高橋勇利也MF 30 木吹翔太FW 11 加藤大晟FW 32 オウイエ・ウ