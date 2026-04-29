元日本女子代表(なでしこジャパン)DFの鮫島彩さんが27日に自身のインスタグラム(@aya_sameshima)を更新し、子どもとのツーショットを披露した。鮫島さんは「稲毛海浜公園へ 春らしくピンクのお揃コーデ着ちゃって」と投稿。バックドアを開けて2人で座る写真、ビーチで子どもを抱いた写真をアップしている。ファンからは「可愛いツーショット」「めっちゃママしてる」「すっかり、はは」「優しいお母さんって感じ」「お揃コー