【その他の画像・動画等を元記事で観る】 映画『山口くんはワルくない』（6月5日公開）より、高橋恭平、高橋ひかる（「高」は、はしごだかが正式表記）、岩瀬洋志らがクールに踊る胸熱なダンスシーンの本編映像と場面写真が解禁された。 ■映画でも重要な場面のひとつとなる「クラス対抗ダンス大会」 映画『山口くんはワルくない』は、斉木 優による同名少女コミックの実写映画化作品。恋に夢見る平凡な女子高生