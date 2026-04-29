【その他の画像・動画等を元記事で観る】 北山宏光（Hiromitsu Kitayama）が、6月24日にアルバム 『ULTRActi:on』（読み：ウルトラクション）をリリースすることを発表した。 ■タイトルも北山自身が考案！様々な意味や意志の込められたものに 北山宏光（Hiromitsu Kitayama）は、2025年12月に株式会社ポニーキャニオンと株式会社TOBEの共同音楽レーベル「RED ON（レッド オン）」へのレーベル移籍