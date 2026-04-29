【写真】目黒蓮＆深澤辰哉の2ショット／赤ちゃんを抱っこする目黒蓮／カナダから一時帰国！『SAKAMOTO DAYS』イベントに登壇した目黒蓮 映画監督の福田雄一がXを更新。『SAKAMOTO DAYS』の撮影の裏側を明かしつつ、オフショットを公開し注目を集めている。 ■『SAKAMOTO DAYS』撮影現場での目黒蓮＆深澤辰哉の2ショット 福田は「いよいよカウントダウンも最後」と切り出し、作品の完成度への自信やキャスト・スタッフへの感