【写真】木村拓哉の最新ショット／木村拓哉のTシャツの着こなし 木村拓哉が自身のInstagramを更新し、木漏れ日の下で撮影した近況ショットを公開した。 ■木村拓哉、木漏れ日を浴びたローアングルショットを公開 木村は「日陰は素晴らしく過ごしやすいですね…。そのかわりに、日向はわりと厳しめです…。」とつづり、緑に囲まれた屋外でのショットを公開した。 写真には、白のTシャツにクリアフレームのサン