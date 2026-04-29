４月２９日から最大１２連休のゴールデンウイークが始まりました。駅や空港の混雑のピークは５月２日の見込みです。２９日朝のＪＲ札幌駅です。帰省や旅行に向かう多くの人の姿が見られました。（札幌から函館へ）「２人で函館に遊びに行ってきます。やっぱり海鮮、それから温泉が楽しみ」ＪＲ北海道によりますと、ゴールデンウイーク期間の指定席の予約数は前年度比で１１１.８％となり、在来線は