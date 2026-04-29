この記事をまとめると ■日産が北京モーターショー2026で「テラノPHEVコンセプト」を世界初公開 ■テラノは1986年に生まれRVブームの波に乗るも2002年には国内から消滅 ■中国市場向けモデルを軸に輸出展開も計画されているが日本への導入については未定だ RVブームの申し子がまさかの復活 1986年、日本の自動車市場はまさにRVブームの夜明け前にあった。三菱パジェロが火を付け、トヨタ・ハイラックスサーフが後を追う。そんな