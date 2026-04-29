SnowMan目黒蓮（29）が29日、都内で主演映画「SAKAMOTODAYS」（監督福田雄一）の初日舞台あいさつに登壇した。米ドラマ「SHOGUN将軍」シーズン2に出演。撮影で1月から長期滞在しているカナダから公開に合わせて一時帰国した。「こうやって皆で一丸となって作った作品をカナダから帰ってきて直接皆さんの前に立って届けられる時間を持てたことを本当にうれしく思います」と初日を迎えた喜びを話した。鈴木祐斗氏の大人