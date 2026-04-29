講談社は29日、2025年10月に刊行した小説『少弐−民に捧げた三百六十年−』（著者：帚木蓬生）を販売中止すると発表した。【画像】歴史小説『少弐』販売中止！講談社からの経緯・謝罪全文公式サイトにて「『少弐−民に捧げた三百六十年−』に関するお知らせとお詫び」とし、「弊社より2025年10月に刊行しました『少弐−民に捧げた三百六十年−』（帚木蓬生著）につきまして編集上の都合により、このたび販売を中止するとともに