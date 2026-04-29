29日のボートレースとこなめ「全日本ファイターキング決定戦」最終日4Rのピットアウト後に3号艇の原豊土（45＝静岡）と5号艇の牧原崇（42＝愛知）が接触。この2艇は「出遅れ」扱いで返還欠場となり、発売額1803万9400円の約87.3％に当たる1575万1800円が返還された。なお牧原は転蛇および航走指示違反による選手責任で、選手責任外の原は6号艇の後半8Rで5コースから3着に入っている。4艇立てで改めてピットアウトした一戦は、2