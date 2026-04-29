元NHKのフリーアナウンサー和久田麻由子（37）が29日までに、メインキャスターを務める日本テレビ系新報道番組「追跡取材news LOG」（土曜午後10時）の公式Xに登場。25日の初回放送の感想を語った。動画では、「＜初回放送の感想＞和久田麻由子キャスター初めての民放の仕事を終えて…」とテロップが出た後、和久田は、同局の森圭介アナウンサー（47）が自撮りする動画に、日テレ解説委員の竹内真氏とともに登場した。森アナが「