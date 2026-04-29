◆パ・リーグロッテ―楽天（２９日・ＺＯＺＯマリン）楽天は２９日、ロッテ戦のスタメンを発表した。先発マウンドは前田健太投手（３８）。今季、１１年ぶりにＮＰＢに復帰したベテランは３登板目での白星を狙う。前回登板の７日の日本ハム戦では右ふくらはぎをつった影響で４回途中に緊急降板。約３週間ぶりとなる１軍でのマウンドに向けて「しっかり戻ってきたからにはチームに貢献できるように。勝てるように投げていきた