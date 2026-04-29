◆ファーム・リーグ楽天―巨人（２９日・利府）＝雨天中止＝巨人対楽天のファーム・リーグは降雨のため、試合が中止となったことが発表された。石井監督率いる巨人の２軍はここまで３１試合を行い１７勝１３敗、ファーム・リーグ中地区（巨人、西武、ＤｅＮＡ、中日、ハヤテ）では１位となっている。