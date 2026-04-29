本拠地マーリンズ戦米大リーグ、ドジャースの大谷翔平投手は28日（日本時間29日）、本拠地マーリンズ戦に先発登板した。5回には味方がピッチクロック違反で三振を取られる珍事が発生。敵地放送局も思わず同情していた。0-2の5回2死走者なし。この日、投手に専念した大谷の代役として「1番・DH」で先発出場した25歳ラッシングが打席に入った。カウント0-2から間を取って再び打席に立とうとすると、球審がピッチクロック違反での