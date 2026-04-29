俳優の沢村一樹(58)が25日、自身のインスタグラムを更新。1980年代を代表する名車との2ショットを公開した。 【写真】絵になりますね！イケメン俳優＆名車 「自宅ガレージにて・・と言いたいところですが、､」と書き出し、ガレージに置かれた真っ赤なトヨタ・スープラ70系と笑みを浮かべる沢村の写真を掲載。「CMのセットにて・笑」と明かした。「#カーネクスト#クルマを売るならカーネクス