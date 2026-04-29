審判の判定に抗議してピッチを去る行為も「退場処分」の対象へ今夏に開催される北中米ワールドカップ（W杯）で、異例の新ルールが導入されることになった。英放送局「BBC」が報じている。カナダのバンクーバーで開催された国際サッカー評議会（IFAB）の特別会議において、対戦相手との口論時に口を覆って発言した選手に対し、主審がレッドカードを提示できるルール改正が承認された。この決定は、近年問題となっているピッチ上