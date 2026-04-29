ドイツモーターズの株価操作や統一教からの金品授受などの罪に問われた金建希（キム・ゴンヒ）被告（尹錫悦前大統領の妻）が控訴審で懲役4年の判決を言い渡された。金被告は一審で懲役1年8月の判決を受けていたが、無罪判断を受けたドイツモーターズ株価操作とシャネルバッグ授受の部分が有罪に覆り、量刑が大幅に増えた。ソウル高裁刑事15−2部は28日午後、資本市場法違反、政治資金法違反、特定犯罪加重処罰法上の斡旋収財の罪で