サムスン電子が食器洗浄器や電子レンジなど一部家電製品を外注生産することを骨子とした事業再編に着手した。半導体好況で1−3月期に過去最大の業績を記録したが、消費者家電事業は不振が続き、収益性中心に体質を変えようとする措置と分析される。韓国家電業界によると、サムスン電子の家電担当（DA）事業部は最近社員を対象に経営説明会を開き、構造改編方向と中長期事業戦略を共有した。一部中小型製品の生産ラインを閉鎖し、共