韓国統一部は28日、北朝鮮を正式国号「朝鮮民主主義人民共和国」の略称「朝鮮」と呼称する問題に関連し、「公論化を経て決定されるだろう」と明らかにした。これに先立ち鄭東泳（チョン・ドンヨン）統一部長官が、北朝鮮が対南（韓国）断絶の基調を反映して北南（南北）関係の代わりに使用する「朝韓関係」と似た「韓朝関係」という表現を使って論議を呼んだが、一度だけでなく用語の変更まで検討するという意味と解釈される余地が