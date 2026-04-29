世界中のティーンが大熱狂し爆発的人気を誇ったディズニー・チャンネル・オリジナル・ムービー「ハイスクール・ミュージカル」誕生から20周年を記念してさまざまな施策が続々決定！まとめて紹介していきます。 ディズニー・チャンネル『ハイスクール・ミュージカル』20周年まとめ 世界中のティーンが大熱狂し爆発的人気を誇ったディズニー・チャンネル・オリジナル・ムービー「ハイスクール・ミュージカル」の20周