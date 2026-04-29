オリックス・ジェリーが、ファンの夢を叶えた。球団選手会がファンの夢を叶える手伝いをする「あなたの夢叶えます」企画として、京都府在住の郄橋すみれさん（18）から「遠近法を利用して、ジェリー選手より身長が高くなった写真が撮りたい」という夢が、身長2メートル13の大型右腕に届いた。前夜は白星こそつかずも、ソフトバンク相手に6回無失点の好投。ここまで登板した4戦全てでクオリティ・スタート（6投球回以上