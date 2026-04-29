投手専念の大谷翔平は6回2失点と好投も味方打線の援護がなかった(C)Getty Imagesドジャースの大谷翔平が現地時間4月28日、本拠地で行われたマーリンズ戦に投手専任で先発登板。6回104球を投げて5安打2失点9奪三振と好投したが、味方打線の援護なく3勝目はならなかった。【動画】好投も援護なく…投手専念の大谷翔平、投球シーンをチェック2回、先頭の5番アグスティン・ラミレスに死球を与えてしまい場内が騒然となると、ラミレ