◇セ・リーグ阪神―ヤクルト（2026年4月29日神宮）阪神は29日のヤクルト戦のスタメンを発表した。前日の8回に左足親指に自打球が直撃して途中交代した森下翔太外野手（25）は3番・右翼で先発出場。左手首の骨折で離脱した近本の代役となる「1番・中堅」には福島が入った。また、前日の5回に右ふくらはぎに自打球を当てて途中交代しこの日はスタメンを外れて空席となった2番にはこの日、出場選手登録された岡城が抜てきさ