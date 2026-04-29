連合の芳野会長は「メーデー中央大会」に出席し、政府が進める裁量労働制の見直しについて、反対の立場を改めて強調しました。連合芳野友子 会長「メーデーが140年前に、長時間労働や低賃金が発端となって始まったことに立ち返れば、悪い冗談のように聞こえます。改めて、裁量労働制の拡充は不要であると申し上げておきたいと思います」連合は29日、東京の代々木公園で労働者の祭典「メーデー」を開き、高市総理のほか、野