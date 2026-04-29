◇MLB ホワイトソックス 5-2 エンゼルス(日本時間29日、レート・フィールド)この日、2番・ファーストで先発出場した村上宗隆選手は第1打席空振り三振、第2打席見逃し三振、第3打席空振り三振と打撃で苦しみます。3点リードの7回ノーアウト1塁の場面で直球を振り抜きレフト方向へヒットを飛ばしこの日初めて出塁します。しかし第5打席でも空振り三振となり、5打数1安打4三振の記録となりました。メジャーデビューから開幕3試合連続