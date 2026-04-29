フリーアナウンサーの本仮屋リイナ（34）が29日、インスタグラムを更新。妊娠中の第3子を、自宅出産する予定であることを打ち明けた。リイナは「助産院で出産する人は、今は全体の1%未満だそう」と切り出し「私は今回、第三子を自宅でのお産で迎える予定です」と明かした。続けて「薄明かりのなか、家族に囲まれて、赤ちゃんがゆっくりと産道を降りてくるあの感覚。産まれた瞬間の静かな安堵と、胸に上に小さな命を抱き、へその緒