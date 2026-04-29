新婚旅行や銀婚式など、特別なタイミングで海外旅行に行く人もいるでしょう。その際、ワンランク上の体験を求めてファーストクラスの利用を検討するケースもあります。ファーストクラスは費用はかかりますが、上質なサービスが魅力です。 今回は、ファーストクラスの費用やエコノミークラスとの違い、ファーストクラスを選ぶメリットなどについてご紹介します。 ファ