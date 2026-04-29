再配達の依頼をしたいだけなのに、ナビダイヤル（0570番号）の通話料が高くてびっくりした、という経験はありませんか？ そのナビダイヤルの通話料が、2026年10月からさらに引き上げられます。現行の20秒11円から30秒22円への改定、つまり1分あたり11円の値上げで、日頃から再配達などで利用している人にとっては、見過ごせない出費となるでしょう。 しかし、ナビダイヤルの仕組みを正しく理解し、LINEや専用アプリ