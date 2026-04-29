レンタルのモバイルバッテリーについて、返却を忘れた場合に「最大料金を支払えばそのまま所有できるのではないか」と考える方もいるかもしれません。しかし、このような理解が必ずしも正しいとは限らず、思わぬトラブルにつながるケースも考えられます。 実際には、料金体系や所有権の取り扱いはサービスごとに異なり、利用規約に基づいて判断される仕組みとなっています。本記事では、返却忘れがどのよ