ドジャースは２８日（日本時間２９日）、タイラー・フィッツジェラルド内野手（２８）をブルージェイズから金銭トレードで獲得したと発表した。内外野を守れるユーティリティープレーヤーの電撃獲得。韓国メディア「ＳＰＯＴＶニュース」は「キム・ヘソンのライバルが増えた」と速報した。「ドジャースがサプライズトレードを断行した。突然キム・ヘソンのライバルが増加することになった。イ・ジョンフ（ジャイアンツ）の同僚