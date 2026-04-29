ヘンリー王子が先週に行ったウクライナへの電撃訪問は、王子の行動パターンを象徴するものだと専門家が主張した。キーウで負傷兵と面会したこの突然の訪問は「大きなジェスチャー」であると同時に「厄介な結果」を招く可能性もあるとも指摘されている。英紙エクスプレスが２８日、報じた。広報・メディア専門家のチャド・テイシェイラ氏は同紙に対し「訪問自体は素晴らしい。誰もそれを疑っていない。しかし、タイミングがすべ