映画監督のキム・チャンミンさんを集団暴行で亡くならせた者たちが、彼を殺害する意図を持って暴行を加えていたことが明らかになった。4月29日、韓国のテレビ局SBSの報道によると、検察は「殺してやろうと思って、無差別に暴行した」という内容の通話記録を確保した。【写真】見ていた息子が「2回もお漏らし」…キム監督事件これに先立ち、1人の被疑者はメディアとのインタビューで「3回殴っただけで、意識を失うとは思わなかった