◆第１７３回天皇賞・春・Ｇ１（５月３日、京都競馬場・芝３２００メートル）追い切り＝４月２９日、栗東トレセンＧ１初制覇を狙うアドマイヤテラ（牡５歳、栗東・友道康夫厩舎、父レイデオロ）はＤＰコースを単走。友道厩舎らしいソフトな当週追いで、万全の仕上がりを印象づけた。武豊騎手は最終追いには騎乗しなかったが、共同会見に出席し、意気込みを語った。一問一答は以下の通り。―前走の阪神大賞典はレコード勝ち。振