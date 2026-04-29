◆ＪＥＲＡセ・リーグヤクルト―阪神（２９日・神宮）阪神・森下翔太外野手が「３番・右翼」の“定位置”でスタメンに名を連ねた。２８日の同カードの８回に左つま先付近に自打球を受け、途中交代。試合後は「今はちょっと当たった直後なんで。痛いですね」と口にしていた。また、中野拓夢内野手はスタメンこそ外れたが、ベンチ入り。こちらも前日の一戦で５回に右ふくらはぎ付近に自打球。７回に打席が回ったところで代打