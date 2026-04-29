国内女子ゴルフツアーの新規大会・ＮＴＴドコモビジネスレディスは３０日から４日間、千葉・浜野ＧＣ（６７０４ヤード、パー７２）で行われる。昨年、同コースで行われた前身大会のパナソニックオープンで優勝した菅沼菜々（あいおいニッセイ同和損保）はプロアマ戦で調整。昨年は首位から出て２位に１打差で逃げ切ったが「各ホールでいろいろなことを思い出して感慨深い。コースはあまり変わらない。パー４のティーの位置が少