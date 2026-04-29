アメリカの実業家イーロン・マスク氏がチャットGPTを開発するオープンAIを訴えた裁判で、本格的な審理が始まり、マスク氏が証言台に立ちました。この裁判はマスク氏が、オープンAIが「人類の利益の追求」という非営利団体としての目的から逸脱し、慈善目的ではなく、営利目的に資金を使ったのは不当だとしてオープンAIをおととし8月に提訴していたものです。ロイター通信によりますと本格的な審理が始まった28日、マスク氏が証言台